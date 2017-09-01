Путина в Ярославле обделили козьим молоком

Ярославские фермеры не смогли угостить президента России Владимира Путина козьим молоком. Это расстроило главу государства, сообщает РИА Новости.

Глава одного из местных хозяйств Анна Козлова пожаловалась Путину на трудности. В ответ президент посетовал, что девушка не принесла молока на пробу. Та объяснила, что просила разрешить ей взять с собой образцы продукции, но организаторы встречи не позволили. «Сказали, не можем», — добавила она.

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«Да, жалко. Я буду иметь это в виду», — сказал глава государства, обращаясь к врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову.

Далее президент попросил изготовить для него козий сыр, заметив, что это очень вкусный и полезный продукт. Руководитель региона в свою очередь пообещал организовать доставку.

Завершая беседу, Путин пожелал козам Козловой всего самого хорошего и хороших надоев, добавляет РИА Новости.

Глава государства прибыл в Ярославль ранее 1 сентября. Там он провел открытый урок и посетил государственное училище олимпийского резерва, где протестировал хоккейный тренажер.