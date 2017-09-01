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Путин отказался считать себя хоккеистом и с первого раза забросил шайбу

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Видео: @Kremlinpool_RIA / Twitter

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Ярославль протестировал хоккейный тренажер и забросил шайбу в «девятку» ворот. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства осмотрел училище олимпийского резерва, где тренировалась детская команда «Локомотива». Президент клуба Юрий Яковлев показал Путину мини-площадку, на которой можно отработать точность броска.

«Каждый мальчишка может выйти, заниматься дриблингом, ведением шайбы, вы хоккеист, вы понимаете, что это такое», — сказал руководитель «Локомотива» президенту. Тот рассмеялся, ответив, что он не хоккеист. После этого Путин взял клюшку и с первого раза забросил шайбу в правый верхний угол ворот.

Ранее 1 сентября президент провел в Ярославле открытый урок. Глава государства посоветовал школьникам быстрее определяться с амбициями, поделился способом достижения мирового господства и высказал мнение, что Россия постоянно развивается благодаря тому, что у ее жителей есть своеобразный внутренний ядерный реактор.

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