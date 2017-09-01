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Россияне заявили о нежелании перебираться в Москву

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Большая часть россиян (77 процентов) не хотят переезжать в Москву. Об этом свидетельствуют результаты проведенного фондом «Общественное мнение» опроса. Его результаты приводит «Интерфакс».

О желании переехать в Москву заявили лишь 12 процентов опрошенных. Однако 25 процентов назвали столицу «воплощением всего лучшего», 67 процентов при этом считают ее всего лишь обычным большим городом.

Безразлично к столице относятся 45 процентов респондентов, 33 процентам она нравится, а 19 процентам — наоборот. Большинство россиян (77 процентов) заявили, что их отношение к Москве не поменялось за прошедшие два года, и только 10 процентов изменили свое мнение о столице.

Почти треть опрошенных россиян (31 процент) считают, что остальная Россия в целом отрицательно относится к Москве, 27 процентов полагают, что жителям других городов и сел все равно, 24 процента не смогли ответить на этот вопрос. Респонденты назвали причины возможного хорошего отношения к Москве: рабочие места, красота улиц, высокие зарплаты, хорошее образование и мэр.

Не любить же Москву, с точки зрения опрошенных, можно за излишнюю зажиточность, характер москвичей и то, что «в Москву из регионов идут все финансовые потоки».

Опрос проводился 26-27 августа в 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.

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