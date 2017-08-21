МВД подсчитало выдворенных из России с начала года иностранцев

С начала 2017 года из России были выдворены 2,5 тысячи иностранцев, при этом почти 77 тысячам был запрещен въезд на территорию страны. Такие данные «Интерфаксу» в понедельник, 21 августа, сообщили в министерстве внутренних дел по итогам заседания объединенной коллегии ведомств России и Казахстана.

«Обеспечение контроля за столь интенсивными миграционными потоками требует серьезных усилий. С этой целью проведено более 200 тысяч различных проверочных мероприятий, раскрыто порядка 21,5 тысячи преступлений», — процитировали в пресс-службе главу российского МВД Владимира Колокольцева.

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Отмечается, что ежегодно в Россию въезжают более 16 миллионов иностранцев и лиц без гражданства. За первое полугодие 2017-го на миграционный учет уже были поставлены семь миллионов человек.

В декабре 2016 года сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать законопроект об адаптации мигрантов. Отмечалось, что документ должен быть подготовлен к сентябрю.

Приезжающие на работу в Россию должны оформить либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Также им необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.

