Более половины россиян выступили за ограничение притока трудовых мигрантов

Более половины россиян (58 процентов) считают, что власти должны ограничивать приток трудовых мигрантов, прибывающих в страну на заработки. Только 6 процентов выступили за отсутствие барьеров для приезжих. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте «Левада-Центра».

При этом для 30 процентов респондентов этот вопрос не принципиален («Мне все равно»). 16 процентов россиян хорошо относятся к мигрантам, 27 процентов — настороженно, 54 процента — безразлично.

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К уроженцам Закавказья и Средней Азии большая часть опрошенных также не испытывает особых чувств — 60 и 62 процента соответственно. Негатив по отношению к ним испытывают 28 и 27 процентов респондентов, положительно относятся только 8 и 9 процентов.

«Левада-Центр» отмечает, что в 2017 году уровень этнофобии — стремления изолироваться от представителей других народностей — достиг минимума с 2004 года.

Опрос проводился 14-17 июля среди 1601 человека старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

21 августа МВД представило данные об иностранцах, выдворенных с территории России с начала 2017 года. Всего таких было 2,5 тысячи, при этом почти 77 тысячам был запрещен въезд на территорию страны.

Приезжающие на работу в Россию должны оформить миграционную карту сроком на три месяца или трудовой патент, действующий не более года. Также они должны сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.