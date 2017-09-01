В Калининградской области задержан похититель 70 тонн мандаринов

В Калининградской области сотрудники полиции задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 70 тонн мандаринов в Новороссийске. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

Оперативники уголовного розыска установили, что мужчина, объявленный в федеральный розыск, скрывается в поселке Низовье Гурьевского района. В настоящее время подозреваемого передали новороссийским следователям, которые занимаются уголовным делом о краже цитрусовых.

По данным МВД, калининградец в 2015 году приехал в Новороссийск на заработки. «Являясь водителем одной из транспортных компаний, мужчина похитил несколько партий загруженных в фуру мандаринов общим весом около 70 тонн», — сообщили в министерстве. Стоимость груза составила шесть миллионов рублей. В отношении калининградца было возбуждено уголовное дело, однако он скрылся от следователей.

31 августа сообщалось о молодой паре из Мурманска, которая украла из двух магазинов сладости на сумму около шести тысяч рублей. К моменту задержания полицейскими девушка успела съесть почти половину добычи. Свой поступок задержанные объяснили ее любовью к сладкому.