Пятилетняя девочка из Оренбуржья попала в больницу с простреленной скулой

В Тоцком районе Оренбургской области пятилетняя девочка госпитализирована с пулевым ранением головы, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Выстрел, предположительно, был совершен из пневматического ружья.

Пуля попала девочке в скулу. Полиция начала проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, пневматическое ружье принадлежало бабушке ребенка.

В июле одиннадцатилетний мальчик из Новосибирска во время игры случайно застрелил приятеля из дедовского ружья. Ребенок со своим сверстником зашли в гости к бабушке и дедушке одного из них, нашли в шкафу оружие и начали целиться из него в разные стороны. В какой-то момент внук владельцев квартиры нажал на спусковой крючок, не подозревая, что оно заряжено.