Умерла автор «Девушки в нежно-голубом» Сьюзен Вриленд

В Сан-Диего, штат Калифорния, скончалась американская писательница Сьюзен Вриленд. Об этом сообщает Associated Press.

Литератору был 71 год.

Автор умерла 23 августа, но ее агент Барбара Браун объявила о кончине лишь неделю спустя. По ее словам, смерть наступила после того, как Вриленд перенесла операцию на сердце.

«Она оставалась оптимистичной до самого конца, уверенная, что выживет и продолжит свою активную жизнь с верным мужем, Кипом», — рассказала Браун.

Самая известная работа Вриленд — роман «Девушка в нежно-голубом» (Girl in Hyacinth Blue) 1999 года. Книга была экранизирована в 2003-м под названием «Столкновение с судьбой». Режиссером выступил Брент Шилдс.

Среди других произведений — «Клара и мистер Тиффани», «Лесной любовник» и «Что видит любовь».