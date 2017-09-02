ВСУ проведут учения в одно время с «Западом-2017»

Министерство обороны Украины объявило о том, что с 12 по 15 сентября в стране пройдут военные учения «Несокрушимая стойкость», которые совпадут по времени проведения с учениями «Запад-2017», в которых примут участие вооруженные силы Белоруссии и России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий», — приводятся в сообщении слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. По его словам, перед этим бойцы пройдут логистическое обучение.

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В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» представляют угрозу для территориальной целостности страны. «Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины», — сказал он.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.