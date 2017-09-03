Мать задержанного на Украине россиянина Агеева попросила помощи у омбудсмена

Мать россиянина Виктора Агеева, задержанного летом на Украине, написала письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи. Как пишет 2 сентября «Новая газета», обращение на имя обмудсмена было направлено 31 августа.

Светлана Агеева, в частности, пожаловалась, что не получает никаких сведений о сыне, а также попросила Москалькову «посодействовать в получении информации» о нем через украинского омбудсмена.

«До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы [России]. Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в городе Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», — отметила женщина.

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В беседе с изданием Агеева также заявила, что киевский юрист Виктор Чевгуз, с которым у нее заключен договор, своих обязанностей не исполняет и на связь не выходит. «Когда мы договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить за его услуги две тысячи евро [в месяц], сама не потяну. Решили, что попросим консулов оказать материальную помощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим начальством», — заключала она.

Журналистам «Новой газеты» связаться с Чевгузом также не удалось.

В конце июня «Русская служба Би-би-си» сообщила, что украинские силовики на территории Луганской области взяли в плен Агеева, служившего по контракту в российской военной разведке. В Минобороны России со своей стороны заявили, что молодой человек никогда не был контрактником — после срочной службы в мае 2016 года он уволился в запас.

В середине июля председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ведомство усмотрело в действиях задержанного россиянина терроризм. Он также утверждал, что Агеев недавно встретился с матерью.