Задержанного на Украине россиянина Агеева заподозрили в терроризме

Служба безопасности Украины усмотрела в действиях задержанного россиянина Виктора Агеева терроризм. Об этом на брифинге заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН.

«Действия Агеева квалифицируются как терроризм», — сказал Грицак. Он добавил, что в ближайшее время будет расследоваться уголовное дело, возбужденное в отношении Агеева.

Глава СБУ также сообщил о встрече задержанного с прибывшей на Украину матерью.

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В конце июня «Русская служба Би-би-си» опубликовала материал, в котором говорилось, что в Луганской области украинские силовики взяли в плен Агеева, служившего по контракту в российской военной разведке. В российском Минобороны позднее информировали, что Агеев никогда не был контрактником — после срочной службы в мае 2016 года он уволился в запас.

В самопровозглашенной Луганской народной республике пояснили, что захваченный мужчина является гражданином ЛНР и служит в народной милиции.

В МИД России отмечали, что «посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина».

Киев регулярно заявляет о задержании российских военнослужащих, в том числе пограничников, и обвиняет Москву в непосредственном участии в конфликте на юго-востоке Украины. В России, как правило, данные утверждения опровергают, подчеркивая, что регулярных войск в Донбассе нет.