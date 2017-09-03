Госдеп вызвал в торгпредство России в Вашингтоне службу по взлому замков

Представители Госдепартамента США и силовых ведомств вызвали к зданию заблокированного торгового представительства России в Вашингтоне службу по взлому замков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сотрудник компании Liberty Luck&Security зашел на территорию торгпредства с черного хода, затем через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.

Представители служб, проводящие досмотр, от каких либо комментариев отказались.

31 августа США потребовали закрыть до 2 сентября генконсульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских дипломатических представительсв представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск. В Госдепе, в свою очередь, заявили, что это — «обход» и «инспекция».