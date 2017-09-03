Мир
 

В Госдепе назвали действия США в отношении российских учреждений «обходом»

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Действия американских властей в отношении российский дипломатической собственности — «обход» и «инспекция», заявил РИА Новости высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Сегодня персонал российского посольства вместе с официальными лицами госдепа обошел три здания в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, которые требуется закрыть российскому правительству. Эти инспекции осуществлялись для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту здания и подтвердить, что российское правительство освободило здания», — пояснил он.

По словам собеседника агентства, США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательства США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность.

Он также назвал не соответствующими действительности заявления российской стороны, что американские власти грозили взломать двери диппредставительств.

31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительсв представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.

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