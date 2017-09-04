Названы курорты с самым дешевым жильем

Республика Алтай и Кисловодск оказались курортными направлениями с самым дешевым арендным жильем в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании HomeToGo, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 4 сентября.

Отдых в Алтае и Кисловодске летом 2017 года обходился в среднем в 2 650 рублей (для каждого из направлений) — такую сумму должна была заплатить за ночь компания из четырех человек.

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Вторым по дешевизне стал Крым (2 671 рубль). Замыкает тройку кубанский город Туапсе. Там компания путешественников могла провести ночь примерно за 3,6 тысячи рублей. В пятерку лидеров также попали Анапа (чуть больше четырех тысяч рублей) и Камчатка (4,3 тысячи рублей).

Что касается зарубежных направлений, то здесь первенство досталось Солнечному Берегу. За проживание на болгарском курорте туристы отдавали летом в среднем 3,8 тысячи рублей.

На втором и третьем местах — турецкие города Анталья (4,4) и Мармарис (4,5 тысячи рублей). Четвертую строчку занял еще один населенный пункт в Болгарии Золотые Пески. Там аренда жилья стоила 5,1 тысячи рублей в среднем. На пятой позиции расположился португальский регион Мадейра (5,3 тысячи рублей).

В аналогичном рейтинге, опубликованном в июне, лидером по дешевизне арендного жилья в ближнем зарубежье признали Киев.