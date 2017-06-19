Жителям лондонского района запретили сдавать жилье туристам

Администрация района Пекхэм на юго-востоке Лондона запретила проживающим в муниципальных квартирах британцам сдавать помещения в краткосрочную аренду. Об этом пишет газета Daily Mail.

Чиновники считают, что таким образом смогут ограничить приток туристов в Пекхэм. Растущее число отдыхающих негативно влияет на местных жителей, отмечают они.

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Британцам в Пекхэме отныне запрещается сдавать квартиры через такие сервисы, как Airbnb, HouseTrip и другие. Нарушившим данное правило угрожают судом.

«Насколько мы понимаем, наши дома — это дома, а не отели», — подчеркнула представитель местной администрации Стефани Крайен (Stephanie Cryan).

В конце марта стало известно, что власти испанского города Пальма-де-Мальорка планируют запретить местным жителям сдавать путешественникам жилье на лето. За подобную деятельность предполагалось штрафовать нарушителя на 40 тысяч евро.

