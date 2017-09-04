Мужчина пробрался на корточках через погранконтроль в киевском Борисполе

В киевском аэропорту Борисполь нарушитель попытался незамеченным пройти зону пограничного контроля, пробравшись на корточках следом за другим мужчиной мимо кабин, где осуществляется проверка документов. Видеозапись инцидента в понедельник, 4 сентября, опубликована на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Мужчину, по его собственному утверждению являющегося киевлянином, задержали. В ходе беседы с представителями правоохранительных органов он сначала утверждал, что таким образом пытался проверить бдительность пограничников, а после сказал, что хотел улететь в Нью-Йорк. Однако рейсов в тот момент в этом направлении не было.

Личность нарушителя пока не установлена. С собой у него было только 45 копеек, документы отсутствовали. Сейчас он задержан на срок до трех суток.