Полиция Лейпцига посоветовала женщинам бегать по двое для защиты от насильников

Полиция Лейпцига подверглась масштабной критике после того, как посоветовала женщинам бегать по паркам по двое для защиты от насильников. Об этом сообщает The Local.

Скандальный совет был предложен после того, как «мужчина южной наружности» в возрасте от 25 до 35 лет надругался над местной 50-летней жительницей, решившей пробежаться в парке. Он так сильно бил ее по лицу, что женщине потребовалась операция.

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«Когда человек бежит мимо кого-то, он должен оглядываться, чтобы убедиться, что на него не нападают. Женщинам лучше бегать по двое или так, чтобы рядом всегда кто-то был», — заявил после сообщения о преступлении пресс-секретарь городского управления полиции.

Это заявление раскритиковал и мэр Лейпцига Буркхард Юнг. «Ответом властей на это ужасное происшествие должно стать увеличение полицейского присутствия на улицах и в парках — я уже несколько лет говорю об этом», — заявил градоначальник.

Стражи порядка тем временем ищут предполагаемого насильника. Они выясняют, может ли он быть связан с двумя нападениями сексуального характера, произошедшими в округе за последнее время.