Победители олимпиады школьников из Подмосковья получат денежные награды

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников из Московской области получат денежное поощрение, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 4 сентября.

Победителям положено по 200 тысяч рублей, призерам — 100 тысяч рублей, уточнила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам, единовременная выплата осуществляется из средств регионального бюджета. Денежное поощрение получат ученики государственных, федеральных, муниципальных и частных школ, расположенных на территории Московской области.

Всего в заключительном этапе олимпиады соревновались 220 подмосковных детей, с наградами вернулись 92 школьника.

10 июля сообщалось, что двадцать студентов и аспирантов, обучающихся в Московской области, получат губернаторские гранты на общую сумму 1,85 миллиона рублей.