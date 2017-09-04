Бельгийский отель нашел способ утешить страдающих от одиночества постояльцев

Отель в Бельгии предлагает взять напрокат золотую рыбку постояльцам, которые путешествуют в одиночку и нуждаются в спутнике. Фотографию, подтверждающую это, разместила в своем Twitter микроблогер Мишель Кук (Michelle Cooke‏).

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Она сделала снимок в гостинице Hotel Charleroi Airport, расположенной на территории аэропорта Брюссель-Шарлеруа. На фото запечатлена рыбка в небольшой стеклянной чаше, а рядом размещено объявление. «Вы один в своем номере и вам нужна компания? Возьмите напрокат рыбку. 3,5 евро за ночь», — гласит его текст.

Этот пост был опубликован в субботу, 2 сентября. К моменту написания новости он набрал свыше 10 тысяч ретвитов. Ряд интернет-пользователей возмутило то, что рыбку поместили в слишком маленький аквариум. Они обвинили персонал Hotel Charleroi Airport в жестоком обращении с животными.

Представители отеля отвергли подобные претензии, пишет Daily Mail. В Hotel Charleroi Airport заявили, что хорошо заботятся о нескольких рыбках, которые живут в гостинице уже более четырех лет. По словам сотрудников объекта размещения, у них есть большой аквариум с растениями и подачей кислорода, в который они время от времени на несколько дней помещают рыб.