Гитарист The Rolling Stones решил продать лишний Ferrari

Спортивный автомобиль Ferrari 400i, принадлежащий гитаристу рок-группы The Rolling Stones Киту Ричардсу, будет предложен на торгах аукционного дома Sotheby's. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Аукцион Ferrari Leggenda e Passione пройдет в итальянском городе Фьорано-Моденезе 9 сентября и будет полностью посвящен автомобилям марки Ferrari. Лот 134 был приобретен по поручению Кита Ричардса менеджером группы Аланом Данном в 1983 году. Такие же автомобили были куплены вокалистом The Rolling Stones Миком Джаггером и басистом Биллом Уайманом.

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Автомобиль использовался Ричардсом во Франции и Великобритании для кратковременных поездок. Общий пробег составляет 3627 километров. Оценочная стоимость машины — 125-175 тысяч евро. Специалисты Sotheby's отмечают, что машина находится в идеальном состоянии. О причинах, побудивших Ричардса избавиться от автомобиля, которым он владел почти 35 лет, не сообщается.