Бросившего на землю женщину с ребенком на руках полицейского наказали в Шанхае

В Шанхае наказали полицейского, который толкнул на землю женщину с ребенком на руках. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Инцидент произошел в пятницу, 1 сентября. Инспектор выписал женщине штраф за неправильную парковку. Потом, по версии полиции, она «толкнула» патрульного и попыталась помешать работе, не реагируя на замечания. Тот в ответ бросил ее на землю.

Стражи порядка признали, что виновный инспектор превысил служебные полномочия и не позаботился о безопасности ребенка. Ему вынесен строгий выговор: в течение полутора лет он не сможет получить продвижение по службе или прибавку к жалованию.

Пользователи соцсетей по-разному прокомментировали произошедшее: многие из них выразили сочувствие ребенку, но осудили действия его матери.