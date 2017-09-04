В ЦУМе завелся трехметровый розовый слон

Pop-up store испанского бренда Loewe в московском ЦУМе украсила инсталляция — трехметровая розовая сумка в форме слона. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 4 сентября.

Временный магазин расположен в пространстве креативного директора универмага Натальи Гольденберг NGxTSUM. Инсталляция имитирует знаковую сумку бренда — Elephant Bag, которая впервые появилась в коллекции Gifts 2015 года. Модель шьется из одного цельного куска кожи с помощью нескольких стежков.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /5

Loewe — испанский производитель предметов роскоши, основанный в 1846 году. Специализируется на изделиях из кожи, аксессуарах, а также парфюмерии. В настоящее время входит в группу LVMH. Весной 2017 года бренд запустил рекламную кампанию с участием бразильской супермодели Жизель Бундхен.