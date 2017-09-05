В «Роснефти» разъяснили позицию о возможности мирового соглашения с «Системой»

«Роснефть» никогда не получала предложений по мировому соглашению от АФК «Система» по спору об убытках «Башнефти». Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева сообщает «Прайм».

«Мы не получали никаких предложений от наших оппонентов, никогда и никаких», — подчеркнул Леонтьев.

По его словам, теоретически арбитражный процесс подразумевает возможность заключения мирового соглашения, поскольку это коммерческий спор равных сторон. Именно в этом юридический смысл арбитража, уточнил Леонтьев.

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«В конце концов, арбитражный спор и есть соглашение сторон, если хотите. Это арбитр, который говорит: вы правы, вы не правы. Мы имеем судебное решение, которое вы можете прочитать», — заявил он.

Леонтьев напомнил, что юридическая позиция «Роснефти» по спору была поддержана судом полностью, есть лишь разночтения в оценке исчисления суммы ущерба.

«Мы ничего не ждем ни от кого, мы находимся в арбитражном процессе», — сказал Леонтьев, отвечая на вопрос, ждет ли компания предложений по мировому соглашению от АФК.

Ранее 5 сентября президент России Владимир Путин отметил, что надеется на мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по иску госкомпании к холдингу Владимира Евтушенкова на 170,6 миллиарда рублей.

По его словам, такой вариант пошел бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом. При этом глава государства признался, что не может на сто процентов предсказать, как будет развиваться ситуация дальше.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к «Системе» и компании «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией «Башнефти». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Башкирский арбитраж 23 августа взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 миллиарда. В «Роснефти» выразили удовлетворение этим решением.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.