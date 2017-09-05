В омской колонии создали статую древнегреческого атлета для пропаганды ЗОЖ

Осужденные в Омской области создали в колонии трехметровую статую древнегреческого атлета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Авторами гипсовой фигуры являются заключенные, отбывающие наказание в лечебно-исправительном учреждении № 10. Они состоят в физкультурно-спортивном кружке и кружке изобразительного творчества. Внешне статуя напоминает знаменитого античного «Дискобола», но в отличие от своего прообраза омский атлет одет в юбку.

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Как пояснили в УФСИН, статую установили на входе в спортивный городок колонии для пропаганды спорта и здорового образа жизни среди осужденных. «Появление атлета способствовало увеличению количества осужденных, желающих заняться спортом в учреждении», — добавили в управлении.

В августе начальник исправительной колонии «Черный дельфин» (ИК-6) Сергей Балдин рассказал, что в пенитенциарном учреждении, которое считается самой большой в России колонией особого режима для пожизненно осужденных, темно-зеленые и темно-синие стены помещений перекрасили в менее угнетающие цвета, чтобы снизить психологическую нагрузку на сотрудников.