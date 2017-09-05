В Крыму сожгли санкционные колбасы и сыры

Сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю во время проверки в Феодосии и Керчи обнаружили и уничтожили запрещенные к ввозу в Россию продукты. Об этом во вторник, 5 сентября, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что государственные инспекторы выявили сыры производства Германии, Голландии и Украины в ассортименте общим весом 41,9 килограмма и произведенные на Украине колбасные изделия общим весом 66,3 килограмма. Проверка была проведена в феодосийском магазине «Колбаса» и на восьми точках керченского рынка «Центральный». Ее инициатором стала Керченская транспортная прокуратура.

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«Потенциально опасная продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в печи-инсинераторе "Бренер 1000"», — говорится в публикации.

5 июля правительство России продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран, которые ввели санкции против Москвы, до конца 2018 года.

28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.