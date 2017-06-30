Россия продлила санкции против стран Запада

Президент России Владимир Путин продлил отдельные специальные обеспечительные меры в отношении США, стран ЕС и ряда других государств. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 30 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2018 года. Документ вступает в силу со дня подписания.

В указе правительству России поручается обеспечить необходимые для его реализации меры и при необходимости вносить предложения по изменению срока действия санкций.

Материалы по теме Благословенные санкции Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику

29 июня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Москва продлит продовольственное эмбарго в отношении импортной продукции из ряда стран Запада.

Днем ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Они будут действовать до 31 января 2018 года.

20 июня власти США добавили в санкционный список еще 38 фамилий и организаций, причастных к «действиям России на Украине».

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.