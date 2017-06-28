В Кремле заявили о негативной реакции на решение ЕС о продлении санкций

В Кремле сожалеют о решении Евросоюза пролонгировать экономические секторальные санкции в отношении России еще на полгода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 28 июня.

По словам официального представителя Кремля, Москва будет вынуждена ответить на данный шаг. «Принцип взаимности никто не отменял», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Материалы по теме Сами санкциям не рады Президент Австрии рассказал Путину, как отменить антироссийские меры

Ранее в среду сообщалось, что Совет ЕС единогласно принял решение продлить ограничения до 31 января 2018 года. Это было сделано после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на тему выполнения минских соглашений на саммите лидеров стран-участниц ЕС 22-23 июня.

Ранее санкции в отношении Москвы были утверждены до 31 июля 2017-го.

23 июня председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что ЕС, в очередной раз продлевая антироссийские санкции, идет на поводу у «дальнего Запада», тем самым загоняя себя же в тупик.

В конце декабря 2016-го российский лидер Владимир Путин заявил, что государство снимет контрсанкции, если Запад полностью отменит введенные против Москвы экономические ограничения.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.