Туск сообщил о договоренности продлить санкции ЕС против России

Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции против России. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполнила минское соглашение», — написал Туск в своем Twitter.

Как сообщил РИА новости источник в ЕС, знакомый с вопросом, окончательное решение о продлении экономических ограничительных мер может быть принято до конца июня. «Это по-прежнему в руках мальтийского» председательства в Совете ЕС, которое продлится до конца текущего месяца, сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли, таким образом, окончательное решение по санкциям быть принято до конца текущего месяца, собеседник агентства сказал: «Да, это возможно».

Саммит глав государств ЕС завершится 23 июня.

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Ранее в четверг, 22 июня, президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с Туском заявил, что получил от представителей Евросоюза заверение о намерениях продлить санкции против России.

21 июня один из высокопоставленных чиновников Евросоюза сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров ЕС могут рекомендовать продление санкций.

19 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что экономические санкции в отношении России будут, скорее всего, продлены. В этот же день главы МИД государств-членов ЕС без обсуждения продлили санкции против Крыма и Севастополя на год.