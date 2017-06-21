Источник сообщил о намерении Меркель и Макрона продлить антироссийские санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров стран Евросоюза могут рекомендовать продлить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

По словам собеседника журналистов, оба лидера поделятся с участниками встречи своей оценкой реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

19 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что экономические санкции в отношении России, скорее всего, будут продлены.

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Ранее в тот же день главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения на год продлили санкции против Крыма и Севастополя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве негативно оценивают данное решение.

Несколько стран, включая США и государства ЕС, поэтапно начали вводить санкции в отношении Москвы с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго, которое действует до 31 декабря 2017 года с возможным продлением.

Минские соглашения — документ, принятый в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины. В Москве считают, что Киев не выполняет положения, прописанные в соглашениях.

Саммит лидеров стран-участниц ЕС пройдет 22-23 июня.