Порошенко порадовался обещанию ЕС продлить антироссийские санкции

Президент Украины Петр Порошенко получил от представителей Евросоюза заверение о намерениях продлить санкции против России. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает «Интерфакс».
«Данные о том, что санкции будут продлены, — это то, чему мы рады на сегодняшний день», — заявил Порошенко во время совместного выступления с главой ЕС Дональдом Туском.
Президент Украины отметил важность координации в вопросе санкций против РФ с западными партнерами. «Как вы знаете, США ввели санкции и подтвердили, что эти санкции остаются в силе до полной имплементации минских соглашений»,— сообщил он.
21 июня один из высокопоставленных чиновников ЕС сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров Евросоюза могут рекомендовать продление санкций.
19 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что экономические санкции в отношении России, скорее всего, будут продлены.
В этот же день главы МИД государств-членов ЕС без обсуждения продлили санкции против Крыма и Севастополя на год.