Порошенко порадовался обещанию ЕС продлить антироссийские санкции

Президент Украины Петр Порошенко получил от представителей Евросоюза заверение о намерениях продлить санкции против России. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает «Интерфакс».

«Данные о том, что санкции будут продлены, — это то, чему мы рады на сегодняшний день», — заявил Порошенко во время совместного выступления с главой ЕС Дональдом Туском.

Президент Украины отметил важность координации в вопросе санкций против РФ с западными партнерами. «Как вы знаете, США ввели санкции и подтвердили, что эти санкции остаются в силе до полной имплементации минских соглашений»,— сообщил он.

Материалы по теме Сами санкциям не рады Президент Австрии рассказал Путину, как отменить антироссийские меры

21 июня один из высокопоставленных чиновников ЕС сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров Евросоюза могут рекомендовать продление санкций.

19 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что экономические санкции в отношении России, скорее всего, будут продлены.

В этот же день главы МИД государств-членов ЕС без обсуждения продлили санкции против Крыма и Севастополя на год.