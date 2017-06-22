В Совфеде оценили шансы на запрет проекта новых санкций США против России

Президент США Дональд Трамп вряд ли решит наложить вето на законопроект о новых антироссийских санкциях. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 22 июня.

«Сенат может спокойно преодолеть вето, поскольку законопроект поддержали обе партии», — сказал сенатор, комментируя информацию о том, что американские власти пытаются добиться пересмотра проекта закона о санкциях. В частности, речь идет о пункте, который лишает Трампа права единолично отменять ограничительные меры.

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Российский парламентарий считает, что американский президент чувствует давление со стороны европейских политиков, которые «давно просят пересмотреть санкционную политику, потому что они терпят реальные убытки». Он не исключил, что палата представителей сможет показать Сенату, что «они перебрали с санкциями». По его словам, на настроения парламентариев также может повлиять позиция госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявлял о необходимости гибкого подхода в вопросе антироссийских санкций.

21 июня The New York Times сообщила, что Белый дом лоббирует среди республиканцев в палате представителей Конгресса США предложение смягчить одобренный сенатом законопроект о расширении санкций против Москвы. По данным издания, речи о послаблении ограничений не идет. В американской администрации обеспокоены тем, что законодательный орган сможет заблокировать возможные шаги Трампа по облегчению санкционного режима.

20 июня американский Минфин расширил санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В Кремле заявили о подготовке ответных мер в отношении Соединенных Штатов.