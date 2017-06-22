NYT узнала о попытках Белого дома смягчить проект о новых санкциях против России

Белый дом лоббирует среди республиканцев в палате представителей Конгресса США предложение смягчить одобренный сенатом законопроект о расширении антироссийских санкций. Об этом пишет The New York Times.

Как напоминает газета, во вторник, 20 июня, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация не готова занять официальную позицию относительно упомянутого документа. То есть пока не известно, будет ли президент США Дональд Трамп накладывать вето на законопроект.

Однако, продолжает NYT, высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что речь об ослаблении предложенных санкций не идет. В американской администрации скорее обеспокоены тем, что документ также ограничивает полномочия президента. В нем предлагается лишить главу государства единолично принимать решения по санкциям. Как поясняет газета, законодательный орган сможет заблокировать возможные шаги Трампа по облегчению санкционного режима против Москвы.

Кроме того, указывают источники, инициатива сената может подорвать международное единство по поддержке существующих ограничительных мер (ряд европейских лидеров уже высказались против проекта новых санкций). Еще одним негативным эффектом от принятия документа, по словам чиновников, является то, что Вашингтон не сможет направить России правдоподобный сигнал о готовности ослабить ограничительные меры в обмен на «изменения в поведении».