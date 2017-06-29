Медведев рассказал о продлении продэмбарго до конца 2018 года

Россия продлит продовольственное эмбарго в отношении импортной продукции из США, стран ЕС и ряда других государств. Об этом в четверг, 29 июня, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

«Правительство внесет предложения о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год — до 31 декабря 2018 года», — сказал Медведев.

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Этот вопрос накануне обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, отметил глава правительства. «Наша позиция известна, она остается прежней: режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив, но мы вынуждены пойти на этот шаг — и для того, чтобы защитить свои национальные интересы, и для того, чтобы поддержать очень важный сектор нашей экономики», — подчеркнул он.

28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.

20 июня власти США добавили в санкционный список еще 38 фамилий и организаций, причастных к «действиям России на Украине».

В середине месяца президент России Владимир Путин заявил, что Россия потеряла от режима санкций 50-52 миллиарда долларов, тогда как страны, которые их ввели, лишились около 100 миллиардов.

Ряд стран, в том числе государства — члены Евросоюза и США, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена санкций увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.