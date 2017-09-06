Губернатор Калифорнии заявил о планах расширить сотрудничество с Россией‍

Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что хочет расширить возможности сотрудничества региона и США с Россией и другими странами Тихоокеанского региона. Об этом он рассказал на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА Новости.

По его словам, он прибыл на форум, поскольку «Калифорния является тихоокеанской экономикой. Нынешние дискуссии приведут к сближению народов Тихоокеанского региона, — подчеркнул он. Через торговлю, через деловые связи, через инвестиции и культурные обмены мы можем создать новые возможности для взаимодействия, сведя к минимуму угрозы современности — терроризм, климат, ядерное распространение».

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При этом политик заявил, что не планирует встречаться с представителями КНДР.

Браун отказался комментировать ситуацию с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско, поскольку приехал на экономический форум, а предпринимаемые правительствами дипломатические шаги находятся вне его компетенции. «Я лучше сконцентрируюсь на позитивных возможностях взаимодействия, которые планирую обсудить в течение моего визита», — заявил он «Интерфаксу».

«Этот форум имеет большое значение, как символическое, так и гуманитарное, экономическое, и я рад, что принимаю в нем участие», — подчеркнул губернатор.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.