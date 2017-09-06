Британские рэперы посмеялись над котом Гнойного и восхитились Грязным Рамиресом

Лондонский грайм-исполнитель Ghetts (Джастин Кларк) с товарищами посмотрел клипы российских рэперов и поделился впечатлениями. Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале MAXIM Russia.

Материалы по теме Он вам не Мирон Почему Оксимирон — тоже гнойный

«Что? Он победил Оксимирона?» — удивился Ghetts, увидев выступление рэпера Гнойного. Музыканты посмеялись над котом, случайно появившимся в видео.

Британцы пришли в восторг от клипа на песню Джин Grey исполнителей Сидоджи Дубоshit и Грязного Рамиреса. Особенно им понравились маски, в которых выступали рэперы.

Увидев музыкальное видео Оксимирона на трек «Город под подошвой», Ghetts рассказал о знакомстве с музыкантом: «Хороший человек и знает, что делает». После этого рэперы отвлеклись на комара, залетевшего в студию.