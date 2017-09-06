ОАЭ откроют собственный Лувр в ноябре

Филиал парижского музея Лувр в Абу-Даби откроется 11 ноября текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе культурного учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

В честь открытия музея организуют масштабную развлекательную программу, в рамках которой можно будет посмотреть представления, концерты и выступления танцоров. Мероприятие посетит президент Франции Эммануэль Макрон.

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В коллекции филиала, расположенного на острове Саадият в Персидском заливе, — около 700 произведений искусства. Они были предоставлены как властями ОАЭ, так и Францией. В разделе современного искусства гости музея смогут увидеть работы Эдуарда Мане, Поля Гогена, Пита Мондриана, Ай Вэйвэя и других мастеров.

Помимо этого, на территории музея появится галерея, посвященная мировым религиям. Там будут представлены лист из Голубого Корана (рукописная копия священной книги мусульман), готская Библия, Пятикнижие, а также тексты по буддизму и даосизму.

В музее, в том числе, будут представлены скульптуры. Итальянец Джузеппе Пеноне покажет там свою инсталляцию, центральным элементом которого станет огромное бронзовое дерево с зеркалами на ветвях. По задумке скульптора, данное творение должно подчеркнуть связь между человеком, природой и искусством.

Билеты в Лувр в Абу-Даби будут стоить 60 дирхамов (16 долларов США) для взрослых и 30 (8 долларов) — для молодежи (от 13 до 22 лет). Вход для детей до 13 лет — бесплатный.

Строительство филиала Лувра в столице ОАЭ стартовало в 2009 году. Его открытие несколько раз откладывалось.