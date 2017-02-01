Лавров предложил открыть в Абу-Даби филиал Эрмитажа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал создать в Абу-Даби филиал Государственного Эрмитажа. С этим предложением глава МИД выступил на российско-арабском форуме в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает ТАСС в среду, 1 февраля.

Лавров отметил, что в Абу-Даби готовятся к открытию отделений Лувра и музея Гуггенхайма. «Я считаю, что пришла пора договориться о том, чтобы и филиал Эрмитажа тоже был бы в Абу-Даби. Наши отношения от этого только выиграют», — подчеркнул министр.

Строительство филиала Лувра в столице ОАЭ началось в 2009 году, после чего его открытие несколько раз откладывалось. На сайте учреждения говорится, что музей начнет работу в 2017 году. В него должны войти экспонаты различных эпох и цивилизаций, в том числе картины Пикассо, Гогена, Мане, Магритта и Беллини.

О создании филиала нью-йоркского музея Гуггенхайма в Абу-Даби было объявлено в 2006 году. Проект разработал американский архитектор Фрэнк Гери. Музей на острове Саадият должен был стать самым крупным из пяти музеев, построенных фондом Соломона Гуггенхайма по всему миру. Его строительство было заморожено в 2011 году. Дата открытия учреждения не называется.