Российский президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, возглавляющего китайскую делегацию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в среду, 6 сентября, сообщает ТАСС.

«Хочу отметить, что вы лично много делаете для развития российско-китайских связей, — сказал Путин. — В этой связи мною подписан указ о награждении вас орденом Дружбы».

Награда будет вручена председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

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Глава государства отметил, что Ван Ян ведет активную работу в России: ранее он посетил Волгоград, где провел переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, а после участия в ВЭФ китайский политик отправится в Хабаровск, где примет участие в межправкомиссии, посвященной развитию сотрудничества между регионами Дальнего Востока и северо-восточными областями Китая.

Путинт напомнил, что в ВЭФ-2016 приняли участие 200 китайских компаний и заключили контрактов почти на 2 триллиона рублей. Общий объем капиталовложений, инвестиций со стороны Китая в Дальний Восток РФ за последние два года составил более 3 миллиардов.

«Это активная очень работа по выполнению наших договоренностей с председателем КНР», — отметил он, выразив уверенность, что и ВЭФ-2017 станет не менее плодотворным для китайской стороны.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.