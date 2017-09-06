Siemens обеспечит Камчатку медоборудованием

Компания Siemens и правительство Камчатского края в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) подписали соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает партнерские взаимоотношения в сфере энергетики, здравоохранения и автоматизации различных объектов. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает ТАСС.

«На Камчатке сейчас строится краевая больница — важнейший социальный объект в нашем регионе на данный момент. Я не исключаю возможность того, что мы обсудим с вами ряд рабочих моментов, включая поставку вашего оборудования. Оно хорошо зарекомендовало себя в России», — приводит агентство словам главы региона Владимира Илюхина.

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Гендиректор Siemens Дитрих Меллер, в свою очередь, напомнил, что компания является инфраструктурной. «У нас есть решения в области энергетики, автоматизации технологических объектов, энергосберегающих технологий и других сферах жизнедеятельности», — сказал он.

В июле Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани. В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намеревался добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины — отечественного происхождения.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулги.