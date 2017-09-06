Спорт
 

45-летний Ягр выразил готовность сыграть на Олимпиаде

Перейти в «Мою Ленту»
Яромир Ягр
Яромир Ягр

Чешский хоккеист Яромир Ягр заявил, что если не подпишет контракт с клубом, выступающим в сильной лиге, то готов сыграть в составе национальной команды на Олимпиаде-2018. Его слова приводит портал isport.cz.

«Приоритетом по-прежнему является Нацональная хоккейная лига (НХЛ). У меня есть еще время до начала тренировочных лагерей. Я не тороплюсь. Необязательно в НХЛ, но лига должна быть сильная. Постараться вернуться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Если тренеры меня позовут, я соглашусь, если буду знать, что могу помочь команде», — заявил 45-летний Ягр.

23 августа сообщалось, что клуб НХЛ «Калгари Флеймс» предложил Ягру однолетний контракт с окладом 3,7 миллиона долларов. Прошлый сезон чех провел в составе «Флорида Пантерс». Форвард принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 46 очков по системе «гол плюс пас» (16 шайб и 30 передач).

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского «Кладно». Впоследствии чех выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и омском «Авангарде». В составе «Питтсбург Пингвинс» дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Вместе со сборной он выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Во время ОИ-2018 ему исполнится 46 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Překvapivá zpráva! Hvězdný Jágr zvažuje návrat do národního týmu
Клуб НХЛ предложил 45-летнему Ягру годовой контракт на 3,7 миллиона долларов
Ягр отметил 45-летие и набрал 1900-е очко в НХЛ
Последние новости
В Генштабе рассказали о «сокрушительных успехах» сирийской армии в борьбе с ИГ
Сотрудники МЧС спасли застрявшего в натяжном потолке голубя  
Глава ЛНР назвал условия ввода миротворцев в Донбасс
Самый ненавистный человек в США выставил эксклюзивный диск Wu-Tang Clan на торги
На Украине пять политологов погибли в ДТП
Раскрыта продлевающая жизнь диета
СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 5 сентября
Лионель Месси

Миллионель

Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
11:22Сегодня

Литовского баскетболиста обокрали на ЧЕ в Израиле

01:03 5 сентября

Бразильский боец ММА покинул октагон и был закидан мусором во время боя в России

12:38Сегодня

Игроки сборной Саудовской Аравии получат по миллиону евро за выход на ЧМ-2018

Спорт00:02 2 сентября
Александр Волков

Саша-нагибатор

Русский Драго готов уничтожить голландского медведя в главном бою UFC
07:52Сегодня

Промоутер Ковалева рассказала о планах боксера

10:13Сегодня

Бывший игрок «Анжи» забил мяч за сборную Бразилии ударом в девятку с лета

21:57 5 сентября

Кличко оценил талант Поветкина

Спорт12:42 4 сентября
Мария Шарапова

Чистая Маша

Шарапова вылетела с US Open под крики ненавистников
16:54 4 сентября

Макларен снял с России обвинения в господдержке допинговой системы

23:13 5 сентября

Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе

23:50 5 сентября

Исландия уменьшила шансы Украины попасть на чемпионат мира в России

Россия
Остров проклятых
Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
«Он никогда до этого не плакал»
Рассказ о том, как страшный диагноз превратился в счастливый билет
Глава Минстроя пожаловался на предвзятое отношение россиян к деревянным домам
Путин поручил расширить программу дальневосточного гектара
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Более 5 миллиардов рублей выделено для помощи онкобольным в Подмосковье
Все материалы
Мир
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев
Во Франции родители отвели ребенка в школу и уехали в Африку
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
На Украине пять политологов погибли в ДТП
Глава ЛНР назвал условия ввода миротворцев в Донбасс
Рада приняла закон о тотальной украинизации образования
Генерал ВСУ назвал бойцов батальона «Донбасс» бежавшими с поля боя мародерами
Януковича заподозрили в захвате власти и совершении конституционного переворота
Украина отреагировала на российский проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Минэнерго дало прогноз цен на нефть в 2018 году
ЦБ сообщил о рекордно низких ставках по ипотеке
Шувалов анонсировал серьезное обсуждение закона о криптовалютах в правительстве
Кудрин предложил ускорить рост экономики за счет сокращения расходов на оборону
Трутнев поведал о создании нового экономического пространства на Дальнем Востоке
Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
Философия пространства
АИЖК представили на ВЭФ-2017 концепцию развития Владивостокского округа
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Южнокорейских туристов отпугивает ассоциация России с СССР
СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина
Глава ОСК рассказал о докапитализации заводов и вспомнил о хищениях
Россия и Япония задумали построить мост между Хоккайдо и Сахалином
Все материалы
Силовые структуры
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Леван ХуцишвилиСлужить и крышевать
Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда
В Дагестане нейтрализовали главаря преступной группировки
В суде представили запись разговора Улюкаева и Сечина при передаче взятки
СМИ узнали о подготовке северокорейской баллистической ракеты к запуску
В Заполярье оперативники ФСБ задержали группу торговцев оружием
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Математики открыли необычное число
Раскрыта продлевающая жизнь диета
Робот Федор научился работать на складе
Найдено неожиданное свойство популярной спортивной добавки
Все материалы
Спорт
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Литовского баскетболиста обокрали на ЧЕ в Израиле
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по миллиону евро за выход на ЧМ-2018
Промоутер Ковалева рассказала о планах боксера
Бывший игрок «Анжи» забил мяч за сборную Бразилии ударом в девятку с лета
Кличко оценил талант Поветкина
Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе
Все материалы
Культура
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Ад и Израиль
Убитые дети как повод смеяться и плакать
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
Самый ненавистный человек в США выставил эксклюзивный диск Wu-Tang Clan на торги
Фанат заказал для Селены Гомес букет в форме пениса
Британские рэперы посмеялись над котом Гнойного и восхитились Грязным Рамиресом
Появилось первое фото актера из «Мистера Робота» в роли Фредди Меркьюри
Все материалы
Интернет и СМИ
На ручном управлении
Кто создал PornHub, Brazzers и крупнейшую порноимперию планеты
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Дуров раскрыл подробности вербовки в ФБР
Подозрительный журналист попытался исчезнуть из кадра во время прямого эфира
Оперных певиц «заставили» издавать звуки старых модемов при подключении к сети
Японец сыграл Despacito и хит Эда Ширана на калькуляторах
Пожилая фэшн-обозреватель раскритиковала жену Трампа и сама стала жертвой травли
Все материалы
Ценности
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Российским патриотам предложили норковые iPhone 8
Швейцарцы представили дайверские часы в корпусе из уникального материала
Дэвид Бекхэм примерил инновационные бутсы
Victoria’s Secret пообещала гарантию сексуальности
Обнародованы секретные подробности оборудования Skoda Karoq
Все материалы
Путешествия
Станислав наблюдает за затмениемСолнечный угар
Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
Авиаэксперт раскрыл подробности отмены обязательных бумажных посадочных
Ростуризм расстроили слишком дешевые путевки
Россия проверит Турцию на вирус Коксаки
Стоимость отдыха в Дубае рухнула на треть
В правительстве допустили восстановление авиасообщения с Египтом в 2017 году
Раскрыты главные трудности иностранных туристов при поездках в Россию
Все материалы
Из жизни
Греби отсюда
7 странных способов дойти до точки
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Givenchy, Christian Dior и Gucci откажутся от слишком худых и юных моделей
Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии
На острове Русский 600 человек побежали ради амурского тигра
Жители китайской деревни пронесли в паланкине собаку в шапке и покидались грязью
Все материалы
Тест-драйв «заряженного» Kia Soul GT
Длительный тест 204-сильного кроссовера: часть первая
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
Новый Nissan Leaf научился тормозить педалью газа
MINI построила мегаагрессивный карбоновый хэтчбек
VW прокачал самый крутой Amarok до 258 сил
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы