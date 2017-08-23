Клуб НХЛ предложил 45-летнему Ягру годовой контракт на 3,7 миллиона долларов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» предложил контракт чешскому нападающему Яромиру Ягру. Об этом сообщает Sport.cz.

По условиям соглашения, которое будет действовать один год, 45-летний спортсмен заработает 3,7 миллиона долларов. В приглашении форварда заинтересован лично главный тренер «Флеймс» Глен Гулуцан, знакомый с Ягром по совместной работе в «Даллас Старс» (сезон-2012/13).

В прошлом сезоне чешский нападающий выступал в НХЛ за клуб «Флорида Пантерс». Форвард провел все 82 игры в регулярном чемпионате, в которых набрал 46 очков по системе «гол плюс пас» (16 шайб и 30 передач).

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского «Кладно». В последующие годы выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и омском «Авангарде». В составе «Питтсбург Пингвинс» дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Вместе с национальной сборной форвард выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).