Малкин повторил рекорд Ягра

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин повторил достижение чешского форварда Яромира Ягра по количеству матчей в плей-офф в составе команды. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Пингвинс».

В ночь на 20 мая «Питтсбург» обыграл «Оттаву» (3:2) в четвертом матче полуфинальной серии НХЛ, сравняв счет (2-2). Эта встреча стала для Малкина 140-й в плей-офф за «Пингвинс». 30-летний россиянин сравнялся с Ягром, выступавшим в составе «Питтсбурга» с 1990 по 2001 год.

45-летний Ягр до сих пор выступает в НХЛ. В нынешнем сезоне нападающий набрал 46 очков (16 шайб и 30 передач) в 82 матчах за «Флориду».

Малкин единолично возглавляет гонку бомбардиров нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ. В 6 матчах за «Питтсбург» он забросил 16 шайб и отдал 4 передачи.