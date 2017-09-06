На самой северной погранзаставе России развернут Знамя Победы

В рамках экспедиции «Открытая Арктика — 2017» на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) будет развернуто Знамя Победы. Там расположена самая северная российская погранзастава «Нагурское», сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента международного экологического движения «TERRA VIVA» Жанну Плотникову.

Экспедиция состоится в начале ноября, ее цель — привлечь внимание к вопросам патриотизма, сказала Плотникова.

«Главная цель миссии - провести совместно с пограничниками церемонию развертывания главных символов нашей страны - флага России, Знамени Победы и флагов 74 регионов России, а также знамени Российской ассоциации героев у самого северного столба государственной границы России в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы», — дополнили в пресс-службе «TERRA VIVA».

Председатель правления движения и член оргкомитета по проведению в 2017 году в России Года экологии Николай Дроздов подчеркивает, что такие акции нужны для воспитания патриотизма у молодежи. «Сейчас очень важно говорить об истории и патриотизме. Наша молодежь начинает забывать о подвиге предков, поэтому мы и уделяем большое внимание этому вопросу», — сказал он.