Мединский обсудил с Учителем будущий показ «Матильды»

Руководитель Министерства культуры России Владимир Мединский провел рабочую встречу с режиссером Алексеем Учителем, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Министр обсудил с кинематографистом показ его картины «Матильда» в рамках международного форума «Кино Экспо-2017», который пройдет с 19 по 22 сентября в Санкт-Петербурге.

«Это крупнейший кинорынок, который проводится в течение года. Фильм "Матильда" будет представлен крупнейшим киносетям и директорам кинотеатров», — подчеркнул режиссер.

Учитель пригласил Мединского на 28-й кинофестиваль «Послание к человеку». Главе Минкульта предложили вручить награду «За вклад в киноискусство», которую в 2017 году присудили американскому актеру Эрику Робертсу. В 2016-м министр вручил приз француженке Изабель Юппер.

В августе сообщалось, что Мединский назвал скандал вокруг «Матильды» цирком и призвал решать реальные проблемы.