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Участники ВЭФ стали втрое реже летать бизнес-классом

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Число участников Восточного экономического форума (ВЭФ), прилетевших на мероприятие бизнес-классом, сократилось почти в три раза. Об этом говорится в пресс-релизе компании делового туризма «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 7 сентября.

Доля гостей ВЭФ, купивших такие авиабилеты, снизилась с 22 процентов в 2016 году до 8 процентов в 2017-м. Отмечается, что большинство деловых путешественников прибыли во Владивосток, где проводится форум, из Москвы.

Также выяснилось, что самый дорогой авиабилет на время форума был куплен за 299 тысяч рублей (туда-обратно). За эти деньги топ-менеджер компании энергодобывающего сектора слетал во Владивосток из российской столицы.

Кроме того, сообщается, что один из гостей ВЭФ заплатил 300 тысяч рублей за три ночи в отеле дальневосточного города. Это оказалось самым дорогим бронированием за весь период форума.

ВЭФ проводится ежегодно. Его целями являются содействие развитию экономики российского Дальнего Востока, а также расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В текущем году форум проходит с 6 по 7 сентября. В 2016-м мероприятие провели 2-3-го числа того же месяца.

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