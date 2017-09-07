Инженер внедрил в iPhone 7 разъем для наушников

Инженер Скотти Аллен (Scotty Allen) смог установить в iPhone 7 разъем для наушников. При этом смартфон продолжил функционировать, пишет Motherboard.

На своем YouTube-канале он подробно описал процесс внедрения Mini-Jack. По его словам, на разработку ушло около четырех месяцев. Несколько новых iPhone были уничтожены в ходе экспериментов. Кроме обычного просверливания корпуса, Аллен установил в смартфон печатную плату, которая и отвечает за корректную работу наушников.

Материалы по теме Смерть неверным Зачем Apple уничтожает привычные технологии

Аллен, проживающий в Китае, отметил, что сейчас занимается переводом инструкции по внедрению Mini-Jack в iPhone на китайский язык, чтобы местные мастера также освоили его метод. Кроме того, он готов проконсультировать инженеров Apple, если у них возникнут какие-либо вопросы.

В апреле 2017 года Аллен собрал iPhone 6s исключительно из запчастей, купленных на китайском рынке электроники Huaqiangbei в Шэньчжэне. Реальная стоимость телефона в итоге составила около 300 долларов.