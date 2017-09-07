Минфин предложил ограничить оплату гостиничных люксов для чиновников

Минфин предложил оплачивать из бюджета гостиничные номера категории «люкс» лишь чиновникам высшего ранга. Это позволит сэкономить до 700 миллионов рублей ежегодно, выяснили «Ведомости».

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В настоящее время оплата проживания в двухкомнатных номерах возмещается всем гражданским служащим категории «руководители», остальным в командировках оплачивают однокомнатные номера. Ведомство предлагает ограничить перечень до самых высоких должностей. Например, в администрации президента на люксовый номер смогут претендовать ее руководитель и его заместители, включая пресс-секретаря президента. В аппарате правительства — первый заместитель, заместитель, пресс-секретарь премьера, руководитель его протокола и руководитель аппарата коллегии ВПК.

В случае принятия изменений «люксов» лишатся полномочные представители президента в федеральных округах, помощники президента и руководитель его протокола.

В начале декабря 2016 года правительство России запретило чиновникам приобретать машины с двигателями мощностью более 200 лошадиных сил. По словам премьера Дмитрия Медведева, изменения призваны снизить аппетиты некоторых ведомств, позволяющих себе «избыточные траты государственных средств».

В сентябре 2015 года премьер подписал постановление, запрещающее министрам и их заместителям покупать за счет бюджета автомобили стоимостью дороже 2,5 миллиона рублей и смартфоны дороже 15 тысяч рублей.