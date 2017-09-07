Австралийский регбист получил 10-летнюю дисквалификацию за удар судьи

Регбист клуба «Мейтленд» Марк Мефуа получил 10-летнюю дисквалификацию за удар рефери во время финального матча молодежной австралийской лиги Hunter Rugby Union (HRU) с «Ньюкаслом». Видео появилось в Twitter-аккаунте Александра Хенке (Alexander Heinke).

18-летний Мефуа набросился на 19-летнего рефери Никласа Гаала после того, как судья собирался показать ему красную карточку. От удара Гаал потерял сознание.

До нападения Мефуа являлся основным претендентом на получение награды лучшему игроку HRU.

Регбиста арестовали у него дома и заключили под стражу до вынесения вердикта суда. Мефуа написал три страницы текста с извинениями и зачитал их перед судебной комиссией. Игрока отстранили от регби на 10 лет.

В мае 2017 года футболиста Марко Гонсалвеша, выступающего за португальский «Канелаш», дисквалифицировали на 4,5 года за нападение на судью. Гонсалвеш нокаутировал арбитра ударом колена за то, что рефери удалил его с поля.