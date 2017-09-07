Путин похлопотал за японского министра перед его начальником

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил главе японского правительства Синдзо Абэ повысить в должности министра Хиросигэ Сэко, на которого в японском кабмине в том числе возложена ответственность за сотрудничество с Москвой в области экономики. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Японии сказал о том, что у них в правительстве специальный министр даже создан, министерство, которое отвечает за сотрудничество с Россией. Может быть, повысить в должности министра, который отвечает за сотрудничество с Россией? Сделать его вице-премьером? Чтобы у него было больше возможностей административных вовлекать японские компании к работе с Россией», — сказал глава российского государства.

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Он также призвал лидеров Южной Кореи и Монголии — Мун Чжэ Ина и Халтмаагийна Баттулгу — рассмотреть возможность выделить специальных людей для взаимодействия с российской стороной.

6 сентября Путин наградил орденом Дружбы вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, возглавляющего китайскую делегацию на ВЭФ. Президент России отметил, что Ян внес большой личный вклад в развитие российско-китайских связей. Он напомнил, что в прошлогоднем форуме приняли участие 200 китайских компаний и заключили контрактов почти на 2 триллиона рублей. Общий объем капиталовложений, инвестиций со стороны Китая в Дальний Восток за последние два года составил более 3 миллиардов долларов.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября.