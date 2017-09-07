Авиакомпания Ryanair изменила правила провоза ручной клади

Ирландский лоукостер Ryanair изменил правила провоза ручной клади на борту самолета. С 1 ноября пассажиры как и раньше смогут бесплатно провозить две небольшие сумки, но взять с собой в салон им будет разрешено только одну. Вторую непосредственно перед посадкой придется сдавать в багажный отсек самолета, сообщает The Times.

Издание отмечает, что авиакомпания наряду с введением этого ограничения, снижает цены на провоз багажа с 35 до 25 евро, а также увеличивает разрешенный вес с 15 до 20 килограммов.

В настоящее время пассажиры Ryanair имеют право брать с собой в салон без дополнительной оплаты две сумки. Однако, отмечают в авиакомпании, зачастую они проносят в салон по две большие сумки. Это создает неудобства для других пассажиров, а также задерживает посадку, поскольку для того, чтобы как-то пристроить объемные сумки на полках или под креслами, требуется немало времени.

В начале августа Ryanair оказалась в центре скандала, после того как в испанском аэропорту Аликанте на борт самолета не были допущены мать с дочерью, у которых ручная кладь на несколько сантиметров превысила размеры, установленные авиакомпанией. Женщины отказались сдать сумки с багажный отсек, а денег, чтобы внести доплату, у них при себе не оказалось.

В Ryanair в связи с произошедшим подчеркнули, что постоянно призывают пассажиров соблюдать правила, касающиеся ручной клади. Однако люди часто нарушают эти нормы, что в загруженный летний сезон приводит к задержкам рейсов.

